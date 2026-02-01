Villa Clara celebró su 124° aniversario con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani
La localidad de Villa Clara celebró este sábado su 124° aniversario en el Paseo de la Estación, con un evento que reunió a vecinos, artistas y autoridades. La vicegobernadora Alicia Aluani participó de los festejos junto al intendente Luis Guy, en una convocatoria organizada por el Municipio en articulación con espacios culturales y agrupaciones artísticas de la zona.
La jornada contó con espectáculos musicales en vivo, entre ellos la Banda de la Policía de Entre Ríos, presentaciones de folclore y cumbia, números de danza, participación de colectividades y un sector destinado a emprendedores locales.
Durante el acto, las autoridades dirigieron unas palabras al público. En ese marco, Aluani agradeció al intendente “por hacernos partícipe de esta celebración junto a todos los vecinos en este 124 aniversario de historia” y destacó que “Villa Clara se ha forjado no solamente con las colonias agropecuarias, sino también con la diversidad de culturas y tradiciones”.
Asimismo, puso en valor el trabajo que se viene desarrollando desde la gestión provincial: “Cuando recorremos los distintos lugares de la provincia, junto al gobernador Rogelio Frigerio, vemos el entusiasmo, el arraigo y cómo cada uno lleva en su alma su identidad. En cada lugar encontramos gente que quiere avanzar, crecer y desarrollarse en el lugar donde los vio nacer, y esto no es posible sin una comunidad comprometida, no es posible sin el apoyo del Estado”, afirmó. Y remarcó: “En cada pueblo del interior está el corazón productivo, el corazón cultural y el corazón social. Queremos una provincia próspera donde cada uno de nosotros podamos quedarnos y sentirnos orgullosos de esta tierra”.
Por su parte, el intendente Luis Guy expresó que “este festejo es para quienes hicieron grande a nuestra querida Villa Clara, para quienes la habitan hoy y para quienes la eligen cada día”. También agradeció la presencia de la vicegobernadora y, en su nombre, del gobernador Rogelio Frigerio, “por estar cerca de la localidad del interior”. Además, convocó a la comunidad a “seguir en compañía cuidando nuestros espacios públicos, fortaleciendo la identidad local y potenciando el turismo como motor del desarrollo, pensando siempre en el futuro y en las próximas generaciones”.
Participantes
También estuvieron presentes la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; la viceintendenta de Villa Clara, Susana Fernández; la diputada provincial Mariana Bentos; el jefe departamental de Policía, Cristian Reisenauer; el presidente de la Comuna de Jubileo, Hugo Orcellet; el presidente comunal de Arroyo Barú, Javier Soto; el secretario de Gobierno de Villa Clara, Matías Cataño; el jefe de Comisaría de Villa Clara, Jorge Gauna; el jefe de Bomberos, José Larrea; concejales, miembros de instituciones intermedias y representantes de colectividades.