Villa Allende cerrará las calles con portones durante la noche para frenar la inseguridad
La inseguridad en Villa Allende, en Córdoba, parece ser cosa seria. Tanto que el municipio decidió cerrar algunas calles con portones para bajar la delincuencia. La inédita medida tuvo a varios detractores quienes presentaron un recurso de amparo colectivo. Pero la Justicia se los denegó y le dio luz verde al proyecto elevado por la municipalidad.
Sí, desde febrero habrá calles que se cerrarán por la noche y se hará con portones. Y hasta ya se mandaron a construir para iniciar la prueba piloto.
El avance de los cerramientos en distintos barrios de la localidad cordobesa forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, convertido en la ordenanza 14/25, e incluye además de la colocación de portones, cámaras, refuerzo de monitoreo, entre otras herramientas de seguridad.
Según se explicó, el programa prevé que los cierres sean temporarios y se apliquen durante la noche. Los portones estarán cerrados de 22 a 6 de la mañana en distintos puntos estratégicos de Villa Allende. Y serán monitoreados por personal municipal.
“El 60% de los robos que sufrimos fueron realizados durante la noche. No se trata de una posición caprichosa o política. Buscamos una solución práctica y excepcional debido al crecimiento de la inseguridad”, justificó el intendente, Pablo Cornet.
Además de los portones, el municipio planteó un sistema de llamados “corredores seguros”, donde se sumarán unas 300 cámaras en la vía pública y habrá un extra de ocho móviles policiales agregados.
“Sin seguridad, no hay derechos -continuó Cornet-. Estamos convencidos de que no violamos los derechos de los vecinos y que buscamos que estén tranquilos. Menos del 2% de las personas se quejaron. La gran mayoría apoya la decisión de reducir la inseguridad”, dijo el jefe comunal.
Y agregó: “Si la medida logra reducir drásticamente la inseguridad, van a pedir portones durante las 24 horas”.
El operativo de prueba comenzará durante el mes de febrero y se llevará adelante en dos barrios: Pan de Azúcar y Loma Sur. Se colocarán allí unos 15 portones entre febrero y marzo. Si las pruebas son satisfactorias serán extendidas a otras zonas de Allende.
Los demás barrios donde tienen previsto el cierre de calles con portones son: La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, que tendrá el cierre de 12 accesos.
La medida no sólo no tiene antecedentes en Córdoba, sino que además trajo una polémica muy grande con varios vecinos, que se quejaron por el proyecto. Y encima lo judicializaron.
“La colocación de portones serán en calles secundarias y se realizarán pruebas pilotos para verificar si la medida sirve o no”, explicaron desde el Municipio a La Voz. Hubo durante el 2010 un antecedente similar en Mendoza, en la ciudad de Guaymallén, pero sólo quedó como idea. Nunca prosperó.
La resolución municipal con la colocación de portones en las calles espera desde hace largos meses, tras el amparo presentado por varios de los vecinos quienes se quejaron de la medida contra la inseguridad.