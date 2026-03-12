Victoria Villarruel tajante: “No decido cuánto cobran ni cuántos asesores tienen los senadores y aconsejo que donen el aumento”
Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, publicó en la noche de este miércoles un escrito para pronunciarse categóricamente respecto del aumento de las dietas de los senadores, dirigiéndose a los “Operadores malintencionados”. Negó responsabilidad suya y/o potestad en ello, como ofreció a modo de consejo que donen el mismo a un hospital público.
“Como vicepresidente, no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan”, escribió Villarruel.
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 12, 2026
“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio. Y queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento, agregó la vicepresidente.