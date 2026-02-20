Victoria Villarruel sugirió que Milei debería atender los reclamos de los representantes del sector industrial
Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Javier Milei. Después de que el Gobierno consiguiera avanzar con el proyecto de Reforma Laboral en el Congreso, la vicepresidenta de la Nación salió criticar con dureza el modelo de apertura económica indiscriminada que aplica La Libertad Avanza (LLA) y que ya provoca un impacto en la industria nacional.
La excompañera de fórmula de Milei se hizo eco de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones.
Para Villarruel, esa decisión “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”.
Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026
“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social “X”.
En su mensaje, Villarruel advirtió que: “La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”.
“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, concluyó.
En la Casa Rosada niegan que haya una crisis industrial y machacan con que los empresarios deben bajar los costos y competir. No obstante, en los últimos meses, al menos 10 empresas anunciaron el cierre total o parcial de sus plantas industriales.