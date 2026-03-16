Victoria Villarruel recordó al Cura Brochero: “Que su ejemplo nos inspire a vivir poniendo al prójimo en el centro de nuestras acciones”
La vicepresidenta Victoria Villarruel recordó este lunes al Santo Cura Brochero, a quien definió como un “ejemplo luminoso de entrega, humildad y amor cristiano por su pueblo”, y recordó que fue canonizado por el papa Francisco en 2016.
“San José Gabriel del Rosario Brochero dedicó su vida a servir a los más humildes en las sierras cordobesas, llevando no solo la Palabra de Dios, sino también educación, caminos, organización y esperanza”, señaló Villarruel en redes sociales.
La presidenta del Senado de la Nación, además pidió que: “Su ejemplo nos inspire a vivir con fe, caridad y valentía, poniendo siempre a Dios y al prójimo en el centro de nuestras acciones”.
El 16 de marzo recordamos al Santo Cura Brochero, ejemplo luminoso de entrega, humildad y amor cristiano por su pueblo.
San José Gabriel del Rosario Brochero dedicó su vida a servir a los más humildes en las sierras cordobesas, llevando no solo la Palabra de Dios, sino también… pic.twitter.com/nar5AztVMO
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 16, 2026
Recordando al ‘Cura gaucho’
San José Gabriel del Rosario fue canonizado el 16 de octubre de 2016 por el papa Francisco, compatriota suyo. Aquel día, este noble y generoso sacerdote cordobés se convirtió en el segundo argentino en ser canonizado después de Héctor Valdivieso Sáenz (San Benito de Jesús F.S.C.).
Al día siguiente de la ceremonia de canonización del P. José Gabriel, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió un decreto notificando a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que el “Cura gaucho” era declarado patrono del clero argentino.
Años después, en 2020, el Ordinario Militar de Argentina, Mons. Santiago Olivera, aprobaba la solicitud para proclamar al Cura Brochero “Patrono de las Fuerzas Armadas”, especialmente de la “Fuerza de Despliegue Rápido” (FDR) del ejército argentino.
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840, en el paraje Carreta Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, en el norte de Córdoba (Argentina). Fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866.
Tras desempeñar su ministerio sacerdotal en la catedral de Córdoba y ser prefecto de estudios del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto, el 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento de San Alberto, territorio de unos 10 mil habitantes, y de toda Traslasierra (región geográfica argentina conocida antes como ‘Curato de San Alberto’).
El sacerdote se instaló entonces en Villa del Tránsito (2000 m.s.n.m.), localidad que desde 1916 lleva su nombre: Villa Cura Brochero. Para llegar allí viajó tres días entre las montañas a lomo de mula, su fiel compañera de viaje, ‘Malacara’.
Más adelante, San José Gabriel jugó un papel decisivo en la asistencia a la población durante la epidemia de cólera que se desató en Córdoba (1867). “Se le veía correr de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo las miserias de sus deudos. Este ha sido uno de los períodos más ejemplares, más peligrosos, más fatigantes y heroicos de su vida”, señaló uno de sus amigos, Ramón J. Cárcano, como parte de uno de los testimonios recogidos para el proceso de canonización.
El cura gaucho murió ciego, contagiado de lepra, por los propios enfermos a los que atendía.
El Santo Cura Brochero fue declarado venerable en febrero de 2004 por San Juan Pablo II. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación que validaba el milagro que hizo posible este paso: la recuperación total, sin explicación médica o científica, de un niño con diagnóstico de daño neurológico masivo, que lo había dejado en estado vegetativo tras un grave accidente vial.
El Santo Cura Brochero sería beatificado el 14 de septiembre de 2013 en la Villa Cura Brochero, ubicada en Córdoba, en una Misa multitudinaria presidida por el enviado del Santo Padre, el Cardenal Angelo Amato, en ese entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos (hoy, Dicasterio para las Causas de los Santos).
En enero de 2016, el papa Francisco aprobó el milagro que posibilitó su canonización: la curación y recuperación de la niña Camila Brusotti, natural de San Juan (Argentina), quien había quedado al borde de la muerte tras ser víctima de una golpiza feroz. De manera similar al caso anterior, el daño corporal era de tal magnitud que una recuperación era imposible desde el punto de vista médico o científico. La gracia de Dios, obtenida por intercesión de este santo, hizo posible el restablecimiento total de la niña.