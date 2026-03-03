Victoria Villarruel: “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”
La Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso reavivó la interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei. Tras la chicana del presidente en pleno discurso y los cuestionamientos de dirigentes de La Libertad Avanza, la vice salió a responder en redes sociales y aseguró que desde el entorno de Milei quieren su renuncia.
“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds”, sentenció en un mensaje que publicó esta madrugada en su cuenta de X.
Lo dijo en respuesta a un usuario que le pidió que dejara el cargo: “Renunciá mientras te quede algo de dignidad, la jubilación de privilegio la tenés asegurada”.
Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds
La apertura de sesiones del domingo dejó expuesta la dura interna que atraviesan Milei y su vice. El primer gesto de distancia fue el frío saludó que le propinó el mandatario a Villarruel en la explanada del Congreso.
El presidente, controlado -como siempre- por su hermana Karina, apenas le tendió la mano, con un gesto altivo y de desdén, sin decir una palabra. Luego, durante el discurso, vendrían momentos de mayor tensión, cuando la acusara de querer quedarse con “el sillón de Rivadavia”.
Pero las chicanas y acusaciones cruzadas no quedaron en el Congreso. Este lunes, el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri, acusó a Villarruel de haber “apostado al fracaso del Gobierno” y de haberse ofrecido “para ser una alternativa siendo parte” no solo de la gestión de Milei sino también de la “sucesión presidencial”.
Villarruel se hizo eco de esas declaraciones de Petri en el canal de noticia TN y salió a responder via redes sociales con una fuerte acusación: “Antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”.
De esta forma, la vice apuntó contra Petri por la situación que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). De acuerdo con un crítico paper que circuló el año pasado en ámbitos castrenses, antes de que Petri dejara el cargo, la obra social acumuló en 17 meses del gobierno de Milei un déficit que “superó los 160.000 millones de pesos, con un colapso generalizado de prestaciones, demoras en reintegros y un abandono evidente de los afiliados”.
Luego de esta primera respuesta, Villarruel escribió otro mensaje contra el diputado mendocino: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó.
Lejos de desescalar la discusión, el ex ministro de Defensa volvió a la carga contra Villarruel: “Yo te conozco por golpista”, la acusó y volvió a compartir el fragmento de la entrevista a TN con las críticas a la vice.