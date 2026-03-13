Victoria Villarruel denunció a Petri, Feinmann y Rossi, pero ellos siguen apostando a la mordacidad
Tras la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel por calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión contra el exministro de Defensa Luis Petri y los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, los acusados le respondieron con críticas e ironías.
Petri aseguró que está enfocado en respaldar al Gobierno y cuestionó a quienes buscan “presencia mediática” con denuncias que considera infundadas, en referencia a Villarruel.
“Yo estoy concentrado en trabajar para que el gobierno del presidente Javier Milei tenga éxito y para que a los argentinos les vaya bien. Me llama la atención que quienes nunca hicieron nada para ayudar a este gobierno, y se reúnen con gente que amenaza con no dejarlo terminar su mandato, busquen perder tiempo en denuncias sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática”, respondió el exministro de Defensa a Clarín.
Además, marcó que la vicepresidenta ya no cuenta hace mucho tiempo con la confianza de Milei. “Yo estoy ocupado trabajando para que Argentina salga adelante. Por mi lado, apoyo incondicionalmente al presidente, entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué”, agregó.
Villarruel presentó en los tribunales dos denuncias: una contra Petri, que resultó sorteada en el Juzgado Federal Correccional N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos; y otra contra los periodistas de A24, que le tocó al N°1 de María Servini. Ahora, debe resolverse si avanzan por cauces separados o las causas de unifican.
Además, en su presentación, la vicepresidenta invoca una infracción al artículo 213 bis del Código Penal que refiere a lo que se considera “coerción ideológica”, un delito con hasta 8 años de prisión.
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que (…) tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”, reza el artículo.
Feinmann y Rossi fueron anoticiados de la presentación judicial de la presidenta del Senado por el abogado y periodista Gabriel Iezzi, que los representará en la causa. Iezzi, columnista de temas judiciales de Feinmann en Radio Mitre y A24, ya se presentó en Tribunales para acceder al sistema y ver qué dice en detalle la denuncia, un trámite que puede demorar unos días.
Por su parte, el periodista Eduardo Feinmann reaccionó con ironía en redes sociales tras conocerse la denuncia. “Una cucarda más en el pecho”, escribió en su cuenta de X. “Una torpeza mayúscula”, lo definió Rossi.
Más tarde, durante su pase televisivo con Pablo Rossi en A24, ambos se burlaron de la situación. “Vamos a ver quién va primero preso”, desafió Feinmann, que fue vestido a su programa con un traje a rayas, para ironizar aún más la situación.
“¿Vos y yo o Victoria Villarruel? Vamos a ver”, insistió el conductor.
Rossi se sumó al tono irónico: “Yo sabía que íbamos a terminar juntos”. Y siguió: “Venimos juntos hace tantas, así que vamos…”. Feinmann remató: “Con todo gusto ‘Campanita’, nos veremos en tribunales”.