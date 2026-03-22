Victoria Tolosa Paz: “Queremos realmente cambiar el rumbo del país”
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz llamó este domingo a la construcción de una alternativa política nacional para frenar al Gobierno de Javier Milei y advirtió que la gestión libertaria avanza en un proceso de “destrucción absoluta” de las capacidades productivas del país.
Durante una entrevista radial, la legisladora de Unión por la Patria (UxP) sostuvo que el primer paso para consolidar ese espacio es “tener claro hacia dónde quiere ir la Argentina en términos productivos, económicos y sociales”. En ese sentido, remarcó que la unidad no debe basarse en nombres sino en ideas: “Que nos unan las ideas de qué Argentina queremos construir”.
En diálogo con Splendid AM 990, dijo: “No queremos ganarle a Milei por ganarle, queremos realmente cambiar el rumbo del país”.
“Lo que están indicando los mercados por estas horas es que la cosa no va bien, sin duda tienen las reservas del Banco Central para sostener una economía ficticia que es este dólar en donde no le cierra a nadie, solo a Caputo para tratar de demostrar que es exitoso un plan que en la calle es un fracaso absoluto. En la calle, quienes están esperando poder tener niveles de venta, comercios y fábricas abiertas. La destrucción del empleo registrado es alarmante. La destrucción de más de 6000 pymes es un horror”, añadió.
Respecto al resultado paradójico de las últimas elecciones, consideró: “Un enorme conjunto de personas hoy se dan cuenta que estamos en manos de gente que está disociada de la realidad. El pueblo argentino votó por 4 años a este presidente. Por eso le estamos diciendo que cambie el rumbo. Tiene que trabajar para mejorar las condiciones de todos los argentinos, no de un sector o de la macroeconomía. La gente no come con la macro. No paga alquileres, servicios, comida, remedios, solo con la macro. Ahí está el error principal. Ni hablemos de la corrupción que tanto repudiaron y hoy, evidentemente está enquistada dentro de su Gobierno”.
Y concluyó: “El presidente tiene que apostar al diálogo constructivo, debe dejar de pelearse con los gobernadores, con los periodistas o con todo lo que se le oponga o critique. Debe gobernar. Debe dejar de viajar tanto, de estar tanto tiempo en las redes, y cambiar lo que es imprescindible cambiar, dentro de su Gabinete, como en el modo, en las formas de hacer política; modificando urgente el rumbo en lo económico para darle una vida más digna a todos los argentinos”.