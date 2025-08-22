Victoria conformó el Consejo Local de Educación, Trabajo y Producción para fortalecer la articulación con el sector productivo
Quedó oficialmente constituido el Consejo Local de Educación, Trabajo y Producción en la ciudad de Victoria, durante una jornada de intercambio que reunió a referentes del sistema educativo, sectores productivos y organismos públicos.
El encuentro tuvo como objetivo articular la educación con el mundo del trabajo, con el fin de redefinir la oferta formativa según las necesidades reales del entramado socio-productivo local. En este marco, se realizó un diagnóstico participativo sobre los sectores económicos más relevantes de la región, los perfiles laborales más demandados y la oferta educativa disponible en Victoria y su zona de influencia.
Entre los ejes trabajados se destacaron la identificación de sectores estratégicos (cárnico, pesca comercial, agrícola, turístico, apícola, vitivinícola, metalmecánico y pymes), la detección de competencias laborales prioritarias y las brechas formativas existentes. También se señaló la necesidad de diseñar trayectos formativos específicos y actualizados que acompañen el desarrollo local y regional.
El espacio fue valorado por los participantes, quienes coincidieron en la importancia de que el sistema educativo se piense en diálogo con el sector productivo, de modo de mejorar las oportunidades de inserción laboral y potenciar la economía local.
Participaron del encuentro la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari; la directora Departamental de Escuelas, Silvia Garcilazo; la directora de Producción de la Municipalidad de Victoria, Pamela Padularrosa; el rector de la Escuela Técnica N.º 1 Pedro Radío, Juan Carlos Albornoz; la supervisora de Educación Secundaria de Victoria, Cecilia Bozzano; además de representantes de instituciones educativas, cámaras, cooperativas, emprendedores y empresas locales.
Como resultado, se acordó una agenda de trabajo común, que incluye continuar con el relevamiento de datos, profundizar en mesas sectoriales específicas y avanzar en propuestas de formación concretas que respondan a los desafíos actuales del mercado laboral.
Este nuevo Consejo Local se consolida como un espacio institucional clave para la planificación estratégica, la toma de decisiones y la articulación efectiva entre educación y producción, con el fin de acompañar el desarrollo de Victoria con una mirada integral, participativa y orientada al futuro.