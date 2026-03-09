Vialidad y entidades rurales coordinan acciones para mejorar caminos de la producción en Entre Ríos
Autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) mantuvieron este lunes un encuentro con representantes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) con el objetivo de analizar la situación de los caminos rurales y coordinar tareas conjuntas para mejorar las trazas productivas en la provincia.
La reunión se realizó en el marco de audiencias de trabajo impulsadas por el organismo vial y contó con la participación del director administrador de la DPV, Exequiel Donda, y el subdirector José Palacios, junto a dirigentes rurales que integran la entidad provincial.
Durante el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado con las zonales de Vialidad para atender los caminos productivos que requieren tareas de mantenimiento y mejora.
Planificación de trabajos y seguimiento conjunto
En relación al encuentro, Donda señaló que estas instancias de diálogo permiten mantener un vínculo directo con las entidades rurales y avanzar en la planificación de trabajos.
“Este tipo de encuentro sirve para estar en sintonía con los representantes de las sociedades rurales de la provincia, tal cual lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión con el objetivo de ir planificado tareas de conservación para algunos caminos de vital importancia para el sector productivo”, expresó.
El funcionario agregó que el trabajo conjunto también permite evaluar prioridades y hacer un seguimiento de las intervenciones en el territorio.
“Este mecanismo nos sirve para llevar un control entre las partes involucradas y evaluar las zonas a atender”, indicó.
Reuniones periódicas para evaluar avances
Por su parte, el tesorero de Farer Chajarí, Héctor Raúl Reniro, valoró el encuentro y destacó la posibilidad de establecer instancias periódicas de trabajo entre el sector rural y Vialidad.
“Ha sido un encuentro positivo, donde se plantearon todos los inconvenientes en materia de caminos rurales”, manifestó.
En ese marco, adelantó que se acordó la posibilidad de realizar reuniones mensuales con las zonales de cada departamento para evaluar el avance de las obras y tareas de mantenimiento.
“Acordamos la posibilidad de reunirnos una vez por mes con las zonales de cada departamento para ir viendo el avance de los trabajos de Vialidad que, en ciertas ocasiones, depende de los gobiernos. Pero entendemos que este tipo de reuniones nos sirven para poder diagramar prioridades”, señaló.
Participación de entidades rurales
Del encuentro participaron representantes de entidades rurales de Gualeguay, Federal, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Paz, María Grande, Villaguay y Victoria.
Por parte de la Dirección Provincial de Vialidad también estuvo presente el director de Conservación, Fabián Ocampos.