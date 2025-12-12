Vialidad y el Municipio de Ibicuy firmaron un convenio para mejorar el camino hacia Mazaruca
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Municipalidad de Ibicuy suscribieron un convenio de colaboración destinado a la consolidación del camino que une Ibicuy con Mazaruca, en el departamento Islas del Ibicuy. El acuerdo prevé la utilización de más de 560 m³ de ripio natural arcilloso para recuperar un tramo que presenta serias complicaciones.
El director administrador de Vialidad, Exequiel Donda; el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el senador provincial, Rubén Hernán Méndez; y el coordinador general de Conservación, Alejandro Lui, encabezaron el encuentro en el que se definieron las acciones conjuntas para la provisión y transporte del material destinado a los caminos de la zona.
Maneiro destacó que “este convenio nos va a permitir trabajar en un tramo de unos 800 metros que están muy complicados y que pretendemos recuperar con esta provisión de material. La semana que viene Vialidad comenzaría con el transporte”.
A su vez, Méndez remarcó que “han sido dos años de gestión complejos, donde heredamos una Vialidad con mucha deuda en maquinaria y con muchos kilómetros para atender, pero de a poco vamos brindando soluciones y encarando estos próximos dos años con mejores expectativas”.
De acuerdo con el documento firmado, el municipio asumirá la provisión de 562,50 m³ de ripio natural arcilloso, mientras que la DPV será la encargada de transportar y distribuir el material mediante su flota de camiones y maquinaria.
La reposición se efectuará en un tramo puntual del camino de 24 kilómetros que conecta la ciudad de Ibicuy con Mazaruca.