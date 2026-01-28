Vialidad Provincial trabaja en la conservación de caminos de uso productivo y social en Villaguay
Con el objetivo de mejorar la transitabilidad, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa con las tareas de reposición de material calcáreo en la ruta provincial N° 38 en Zenón Roca, Lucas Sud Segunda, departamento Villaguay. Recordemos que en la misma jurisdicción rural el ente vial llevó adelante trabajos y se repusieron un total de 2954 m3 de ripio.
Los trabajos antes mencionados, que presentan un 85 por ciento de avance, se enmarcan en el plan de recuperación de caminos rurales llevado adelante por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, donde se destina el 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural que prevé el aporte de más de 45.000 m³ de broza y más de 45.000 m³ de ripio para la conservación y mejora de la red vial secundaria.
El programa, continuará este año, con el objetivo de garantizar óptimas condiciones de transitabilidad en la red caminera entrerriana y contrarrestar los efectos de las inclemencias climáticas y el elevado tránsito vinculado a la actividad productiva, sanitaria y educativa. El mismo estará dividido en seis grupos de zonales y están en proceso de adjudicación.