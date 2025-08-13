Vialidad provincial mejora el camino entre Las Moscas y la balsa El Raigón en el departamento Uruguay
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza con trabajos de reposición de broza en el camino que une Las Moscas con la balsa El Raigón, en el departamento Uruguay, con el objetivo de mejorar la transitabilidad para vecinos, productores y la comunidad educativa de la Escuela Nº 37 Misia Clementina.
El director administrador de Vialidad, Exequiel Donda, supervisó las tareas que forman parte del plan de consolidación de la red vial secundaria y terciaria de la provincia. Los trabajos se ejecutan sobre los primeros 7 kilómetros de la traza, desde la intersección con la ruta provincial N° 20 hasta la escuela, y contemplan la colocación de 800 metros cúbicos de broza en los sectores más críticos.
Previo a la reposición de broza, el personal realizó limpieza de cunetas, alcantarillas y desmalezado, entre otras tareas de mantenimiento.
La directora de la Escuela Nº 37, Alejandra Samis, expresó: “Estamos muy felices con los trabajos que se están realizando. Esto nos ayudará mucho a trasladarnos, tanto a los docentes como a los chicos. Queremos agradecer a la comuna de Las Moscas y al director de Vialidad por las gestiones y trabajos ejecutados”.
Por su parte, Cecilia Aitan, vecina de la zona, destacó: “Este aporte de broza hasta la escuela nos beneficia a los empleados rurales y a los chicos que concurren al establecimiento. Es un gran avance porque, al tener broza, no se dificulta la circulación, sobre todo los días de lluvia”.