Vialidad de Entre Ríos y la comuna de María Grande Segunda analizan mejoras en la ruta provincial 10
Autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y de la comuna de María Grande Segunda mantuvieron un encuentro para dialogar sobre posibles tareas de recuperación del enlace vial y la reposición de material en la ruta provincial 10, además de evaluar la firma de convenios de colaboración para avanzar con las obras.
El titular de la DPV, Exequiel Donda, junto al subadministrador José Palacios, recibieron a la presidenta comunal Patricia Romero, con quien analizaron alternativas para mejorar la traza del camino y continuar con el ripio en el sector.
Al respecto, Romero remarcó: “Agradecemos a Exequiel y su equipo por recibirnos con esta inquietud que tenemos de poder continuar con el ripio en la ruta provincial 10. Además, vinimos a ofrecer nuestros recursos para poder trabajar en conjunto en la mejora del camino”.
La jefa comunal explicó que durante el encuentro se evaluó la posibilidad de avanzar en un convenio u otras alternativas de trabajo conjunto que permitan concretar la consolidación de la traza.
En ese sentido, detalló: “Hablamos de unos primeros 10 kilómetros donde tenemos escuelas, centros de salud, destacamento policial y una pequeña zona urbana. Es una necesidad imperiosa”, subrayó.
Del encuentro también participaron el director de Conservación de la DPV, Fabián Ocampo; la coordinadora de Juntas y Comunas del departamento Paraná, Carina Guerra; y la contadora comunal, Gabriela Tomasini.