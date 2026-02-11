Vialidad de Entre Ríos y gobiernos rurales coordinan trabajos para mejorar caminos en el departamento Villaguay
El director y el subdirector de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda y José Palacios, mantuvieron un encuentro con representantes de comunas y juntas de gobierno del departamento Villaguay para planificar tareas de conservación en la red de caminos productivos y de uso social de la zona.
De la reunión participaron autoridades de Ing. Sajaroff, Paso de la Laguna, Estación Raíces, Mojones Sur y Lucas Sud 2ª, junto a los legisladores del departamento, Juan Cosso y Mariana Bentos. El objetivo fue avanzar en la firma de convenios de colaboración y coordinar la planificación de los trabajos viales.
El senador Cosso señaló: “Entre todos buscamos una solución a la problemática de los caminos a través de la firma de convenios de financiamiento que han sido bien recibidos por los representantes de los gobiernos rurales presentes en esta reunión. Villaguay tiene una traza vial muy amplia, así que esta iniciativa ha sido bien recibida. Ahora resta analizar la propuesta de Vialidad, firmar y ponernos a trabajar”.
Por su parte, la diputada Bentos expresó: “Fue una reunión muy productiva. Creo que el diálogo y la articulación es lo mejor en esta instancia de trabajo. La propuesta que hemos recibido por parte del gobierno y de Vialidad para la realización de convenios va a permitir a los gobiernos rurales hacerse de sus herramientas de trabajo o realizar contrataciones para mantener sus caminos. El diálogo y el consenso es una herramienta fundamental sabiendo que la prioridad son los vecinos del departamento”.
También participaron del encuentro el director de Conservación, Fabián Ocampo, y el director de Asesoría Técnica, Juan Ignacio Pennas.