Vialidad de Entre Ríos planifica tareas de conservación en caminos productivos de Paraná y Feliciano
La Dirección Provincial de Vialidad llevará adelante tareas de conservación en caminos de uso productivo y social en los departamentos Paraná y Feliciano, en el marco de una planificación acordada durante un encuentro encabezado por el director del organismo, Exequiel Donda, junto a representantes de comunas y juntas de gobierno de ambas jurisdicciones.
Durante la reunión se avanzó en la firma de convenios, que se concretará a la brevedad, con autoridades de los gobiernos rurales de Aldea San Rafael, Aldea Eingelfeld y La Verbena. Participaron la presidenta comunal Roxana Toloy, Katia Schmipf y Mario Sosa, quienes coincidieron en la importancia del trabajo conjunto para sostener la red vial rural.
“Es una ayuda muy importante la que vamos a recibir para la mantención y limpieza de alcantarillas”, destacó Toloy, y agregó que “gracias a la motoniveladora de que dispone la comuna es posible colaborar con Vialidad en las tareas de conservación”.
En la misma línea, Schmipf, responsable de Aldea Eingelfeld y Colonia Merou, remarcó que “nuestra principal preocupación es el mantenimiento de los caminos de nuestra jurisdicción. Por eso dialogamos con el titular de Vialidad para darle forma a un convenio que nos permita avanzar”.
Por su parte, el presidente comunal de La Verbena, en el departamento Feliciano, Mario Sosa, valoró positivamente el encuentro con las autoridades provinciales. “Con los convenios que vamos a firmar en marzo vamos a mejorar el mantenimiento de unos 105 kilómetros, dando respuesta a vecinos, a la comunidad educativa y a los productores de la zona”, afirmó.
Del encuentro también participaron el jefe del Departamento II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, Marcelo Solanas; el responsable de la Zonal Seguí, Omar Wenglin; y el jefe del Departamento II de Asesoría Técnica, Cristián Londero, entre otros funcionarios, quienes aportaron definiciones técnicas para la ejecución de los trabajos.