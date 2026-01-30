Vialidad de Entre Ríos planifica el mantenimiento de caminos rurales junto a comunas del departamento Colón
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza en el reordenamiento del mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria a través de convenios con gobiernos rurales del departamento Colón, que asumirán la conservación de caminos de uso productivo y social.
En ese marco, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, mantuvo una reunión de trabajo con los presidentes comunales de Colonia Hoker, Silvina González; Pueblo Cazes, Sergio Beker; La Clarita, Mario Devotto; y San Miguel, Lucía Russo, con el objetivo de coordinar tareas y definir el traspaso de caminos a jurisdicción local.
Durante el encuentro se avanzó en la firma de convenios que permitirán que los gobiernos rurales se hagan cargo del mantenimiento de los caminos, fortaleciendo una nueva modalidad de gestión compartida. En ese sentido, las comunas de Colonia Hoker y Pueblo Cazes ya rubricaron los acuerdos correspondientes.
“Nos va a servir este convenio ya que tenemos un ejido muy grande de caminos, unos 180 kilómetros aproximadamente. Así que nos vamos muy conformes”, coincidieron en señalar González y Beker. Asimismo, destacaron que “es una nueva modalidad de trabajo que redundará en beneficio para garantizar la transitabilidad a vecinos, productores y demás comunidad usuaria de los caminos”.
Por parte del ente vial participaron del encuentro Marcelo Solanas, Juan Ignacio Pennas y Edgardo Delaloye, jefe del departamento II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, integrantes de la asesoría técnica y el jefe de la Zonal Villa Elisa, respectivamente.