Vialidad de Entre Ríos mejora el acceso al Paraje Las Masitas desde la ruta provincial 11
La Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante tareas de recuperación, reposición de material calcáreo y limpieza en el acceso al Paraje Las Masitas, en el departamento Diamante, luego de las últimas lluvias que afectaron el estado del camino. Los trabajos son ejecutados por la zonal Diamante del organismo vial con la colaboración de la comuna local.
Durante esta semana, equipos de la zonal Diamante avanzan con la planificación y ejecución de las tareas para recuperar el trazado, reponer material calcáreo y limpiar cunetas y banquinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad en el sector. Desde la comuna se informó que se aportaron 1200 metros cúbicos de material para las intervenciones.
En ese marco, se indicó que los trabajos se concentran en distintos tramos de los 6.000 metros que conectan la ruta provincial 11 con el Paraje Las Masitas, buscando garantizar una mejor accesibilidad para un establecimiento educativo, un barrio y productores de la zona.
Por último, se detalló que el programa de conservación de la zonal Diamante trabaja en el lugar con una motoniveladora, una retroexcavadora y un compactador, maquinaria destinada a acondicionar y consolidar el camino intervenido.