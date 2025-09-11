Maran Suites & Towers

Vialidad de Entre Ríos mejora caminos rurales en Diamante para fortalecer conectividad

Redacción | 11/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Exequiel Donda, continúa con las mejoras en las trazas rurales del departamento Diamante, con el objetivo de garantizar una mejor circulación para vecinos y productores.

Actualmente, se ejecutan trabajos de conservación y acondicionamiento en el camino que une Las Cuevas con Costa Doll, incluyendo recuperación del material, armado de cunetas y alteo a lo largo de los 16 kilómetros de la vía terciaria.

Al respecto, el senador provincial Gustavo Vergara señaló:
“Este camino conecta el acceso a la comuna de Las Cuevas con el arroyo Doll. Es una vía fundamental para la circulación de la producción y de los vecinos” y agregó que “Vialidad siempre está presente en el departamento y estas mejoras consolidarán el tránsito, sobre todo en días de lluvia”.

Además, Vergara destacó que la zonal renueva y refacciona el alcantarillado del camino, esencial para el drenaje y la conservación de la vía. Subrayó que se trata de una política impulsada por el gobernador, orientada a facilitar el traslado de la producción y mejorar la conectividad de alumnos, docentes y el acceso a centros de salud en zonas rurales.

“Es muy importante el trabajo que realiza la zonal en todo el departamento, atendiendo caminos cercanos a juntas de gobierno, comunas, intendencias y municipalidades del departamento”, añadió el legislador.

Asimismo, se trabajó en dar paso en la zona de Distrito Las Cuevas y Costa Doll, donde las lluvias recientes, que alcanzaron 100 milímetros, habían provocado el corte de dos alcantarillas.

