Vialidad de Entre Ríos inició obras de rehabilitación en el acceso al Palacio San José
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), inició trabajos de mejora en el acceso al Palacio San José desde la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay, con el objetivo de optimizar la transitabilidad hacia uno de los monumentos históricos más importantes de la provincia.
Las tareas se enmarcan dentro de la obra de rehabilitación de la ruta provincial 39. Desde el organismo vial informaron que actualmente se trabaja en la ejecución de la subbase con incorporación de cal y base reciclada con cemento en el tramo que conecta la ruta con el ingreso al histórico predio.
La intervención permitirá mejorar la circulación para vecinos, turistas y visitantes que concurren habitualmente al Palacio San José, uno de los principales atractivos históricos de Entre Ríos.
Desde Vialidad provincial recomendaron transitar con extrema precaución en el sector, debido a la presencia de operarios y maquinaria trabajando sobre la calzada.
Estas mejoras forman parte de un plan integral destinado a sostener y mejorar la infraestructura vial que conecta localidades de los departamentos Colón y Uruguay.
El Palacio San José funciona actualmente como museo y Monumento Histórico Nacional. Fue la residencia del gobernador de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, y de su esposa Dolores Costa. El edificio presenta un estilo italianizante combinado con rasgos del criollo argentino, derivado de la arquitectura colonial española.