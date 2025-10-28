Vialidad de Entre Ríos denunció ante la Justicia presuntos sobreprecios en bienes adquiridos por el Estado
El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Paraná por presuntos sobreprecios en distintos procedimientos de compras efectuados en el organismo.
Según explicó Donda, “durante el año 2024, en el marco del seguimiento administrativo y técnico de los procesos de adquisición de bienes y servicios, se detectaron inconsistencias y diferencias significativas entre los presupuestos oficiales aprobados y los precios cotizados por oferentes en diversos expedientes de contratación directa, licitaciones privadas y cotejos de precios”.
Frente a esa situación, las autoridades implementaron medidas administrativas correctivas, entre ellas cambios de responsables de áreas, modificaciones en los procedimientos y mayor publicidad en los llamados, lo que permitió obtener ofertas considerablemente inferiores a los presupuestos originales.
La revisión de contrataciones ya finalizadas derivó en la detección de posibles sobreprecios en bienes adquiridos por el Estado. Según se indicó, en las maniobras estarían involucrados agentes de la DPV y algunos proveedores, sin descartar que se encuentren irregularidades similares en otras dependencias del organismo, actualmente bajo investigación.
“La irregularidad es anterior a que nosotros asumamos, y algunas se dieron siendo yo director. Inmediatamente que las detectamos, las denunciamos”, afirmó Donda. Además, aclaró que el personal implicado “está siendo investigado” y que “quien no actúe correctamente será denunciado”.
La denuncia judicial se suma a otras medidas implementadas por la actual gestión para reforzar la transparencia y el control del patrimonio estatal, como el monitoreo del uso de viáticos, el consumo de combustible y otros aspectos administrativos sensibles.
Allanamientos en cuatro provincias
A raíz de la denuncia, este martes se realizaron 15 allanamientos ordenados por el fiscal Gonzalo Badano y ejecutados por la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de recolectar documentación, equipos informáticos y pruebas vinculadas a las compras investigadas.
Los operativos se llevaron a cabo en nueve domicilios de Paraná, dos en Santa Fe, dos en Córdoba y dos en Buenos Aires, en el marco de la causa que busca determinar la existencia de irregularidades en contrataciones y compras públicas realizadas por Vialidad Provincial.