Vialidad: avanza el acceso norte a Concepción del Uruguay con un 34% de ejecución
La construcción del nuevo acceso norte a Concepción del Uruguay continúa en marcha y ya alcanza un 34% de avance. La obra permitirá integrar a los vecinos que residen en la zona con el resto de la ciudad y garantizará una conexión más rápida y segura con la Autovía Ruta Nacional 14 Gervasio Artigas.
El proyecto es ejecutado por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y contempla una extensión total de 7,1 kilómetros, desde la Avenida Arturo Frondizi hasta el retorno del kilómetro 134 de la ruta nacional Nº14.
Frentes de obra y tareas realizadas
Desde el organismo vial informaron que los frentes de trabajo se ubican entre las progresivas 0+580 y 5+450. En los últimos meses se registró un avance lineal de 4,8 kilómetros, donde se ejecutaron tareas como:
- Colocación de base negra con asfalto convencional.
- Riegos asfálticos.
- Capas especiales de base calcárea cementada.
- Subbase calcárea.
- Construcción de alcantarillas laterales.
Estas intervenciones forman parte del proceso de pavimentación de la ex ruta nacional 14 en el tramo que conecta el tránsito pesado urbano con el corredor nacional.
Detalles del proyecto integral
La traza se desarrolla en sentido sur-norte, iniciando en la intersección con la Avenida Arturo Frondizi y finalizando en el enlace con la actual RN 14, donde se conectará con la rama este del retorno del kilómetro 134.
Para reforzar la seguridad vial, el proyecto incluye la construcción de una rotonda que vinculará el nuevo acceso con la autovía. Además, se prevé la ejecución de alcantarillas transversales y longitudinales a lo largo del trayecto y la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo El Molino.
Impacto urbano y productivo
Actualmente, Concepción del Uruguay cuenta con dos accesos principales. La incorporación del Acceso Norte no solo mejorará la conectividad de los barrios ubicados en esa zona, sino que también optimizará la circulación del turismo y de la producción que proviene del norte de la provincia y del país.
Con esta infraestructura, se busca consolidar un ingreso estratégico que fortalezca la integración urbana y el desarrollo económico regional.