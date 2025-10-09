Viale será sede del Pre Cosquín el 18 y 19 de octubre
Este miércoles se presentó en el Museo Casa de Gobierno de Paraná el Pre Cosquín, que se realizará en Viale los días 18 y 19 de octubre, con entrada libre y gratuita.
El evento contará con la participación de artistas de toda la región y se desarrollará en el Salón Cultural Julia del Carril del Paseo Ferroviario. El sábado estará dedicado a la música, mientras que el domingo se llevará a cabo la competencia de danza. Además, durante ambas jornadas habrá patio gastronómico y feria de artesanos y emprendedores.
La presentación oficial contó con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, quien destacó que “Cosquín es un evento federal que fomenta la participación y la accesibilidad a artistas de distintas provincias. Al igual que con otras localidades, acompañamos con entusiasmo al Municipio de Viale y nos sentimos muy felices de que puedan organizar un certamen tan significativo”.
También participaron el intendente de Viale, Carlos Weiss; la viceintendenta, Alejandrina Bruno; la subsecretaria de Cultura y Educación, Florencia Landra; y el delegado del Pre Cosquín sede Viale, Leandro López.