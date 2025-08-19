Viale contará con la primera Estación Transformadora Digital del país
Enersa, junto al Gobierno de Entre Ríos, avanza en una obra estratégica que beneficiará al Parque Industrial de Viale y a las zonas cercanas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo–Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será licitado próximamente. El proyecto busca garantizar un suministro eléctrico confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.
La estación será la primera Estación Transformadora íntegramente Digital de Entre Ríos y de la Argentina. La innovación consiste en reemplazar el cableado tradicional de cobre entre los sistemas de Protección y Control y los equipos de playa de 132 y 33 kV por fibra óptica, marcando un salto tecnológico en la operación del sistema eléctrico provincial. Esto permitirá mayor confiabilidad, eficiencia y capacidad de maniobra.
Mientras se ejecuta la obra definitiva, Enersa está instalando equipos generadores provisionales para reforzar la capacidad eléctrica durante el verano 2025-2026, periodo de mayor demanda. Esta medida preventiva asegurará el abastecimiento de las industrias del Parque Industrial, que continúa expandiéndose y fortaleciendo la producción.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó el compromiso de la empresa y del Gobierno provincial con el desarrollo industrial, al afirmar que “la energía genera producción, industria y empleo privado”. Por su parte, empresarios locales valoraron la iniciativa como una respuesta a un reclamo histórico, y coincidieron en que la obra permitirá fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico de la región.
Con estas acciones, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético provincial, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de los entrerrianos y refuerzan el crecimiento del sector productivo.