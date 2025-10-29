Viaje N° 13: Milei vuelve a Estados Unidos para busca una nueva foto con Trump
Javier Milei viajará a Estados Unidos la próxima semana: el 5 y 6 de noviembre para participar del American Business Forum, en el que será su viaje número 13 a ese país para buscar una nueva foto con Donald Trump y terminar de sellar los acuerdos de ayuda financiera, y también de avanzar en un futuro tratado de libre comercio junto con el desembarco de empresas norteamericanas al país.
Así lo confirmó el flamante canciller y saliente secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada. “Todavía no está definida la agenda total, pero el objetivo del viaje es seguir consolidando la relación con EE.UU.”, anticipó el flamante canciller de Milei, Pablo Quirno, quien confirmó que acompañará al presidente en el próximo viaje a EE. UU.
“La agenda de EE. UU. se consolida día a día, lo estamos viendo constantemente, el presidente ha tenido muchos viajes para cimentar esa relación y este viaje es otro paso para optimizarla”, agregó el hasta ahora secretario de Finanzas del Ministerio de Economía.
De esta manera, Milei llegará a EE. UU. con el triunfo bajo el brazo y una comitiva que podría incluir a varios gobernadores de la oposición, a los que podría invitar en la cumbre convocada para este jueves en la Casa Rosada mostrando la reapertura del diálogo político y búsqueda de consensos para las reformas estructurales que deberá enviar al Congreso como son las reformas laboral, tributaria y el presupuesto 2026.
Con la llegada de Quirno, Milei otorgó más poder al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que de la mano de Quirno, avanzará en los acuerdos de libre comercio y aranceles, pero también en la promoción de inversiones de empresas estadounidenses a través del programa RIGI.
Quirno promete “seguir profundizando la agenda del presidente en cuanto a la inserción internacional, justamente con mayor comercio y mayores inversiones”.