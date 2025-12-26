Vía El Calafate, la reina Máxima de Países Bajos arribó a Bariloche
La reina Máxima de los Países Bajos arribó en la tarde de este viernes a San Carlos de Bariloche para celebrar Año Nuevo junto a su familia, en una estancia de su propiedad ubicada en esta ciudad rionegrina.
La monarca, de origen argentino, se instaló en la estancia Pilpilcurá, situada a unos 75 kilómetros del centro de Bariloche, acompañada por su esposo, el rey Guillermo, y sus hijas Catalina, Alexia y Ariane de Orange.
El grupo familiar llegó poco después del mediodía al aeropuerto Teniente Luis Candelaria en un vuelo privado procedente de El Calafate. Desde allí se trasladaron de manera inmediata a la estancia, en medio de un importante operativo de seguridad.
La presencia de la reina Máxima en Bariloche es habitual, ya que todos los años elige este destino para pasar las Fiestas y disfrutar de algunos días de descanso, aunque su llegada no pasa desapercibida para vecinos y turistas que se encuentran en la región.
En tanto, trascendió que Máxima se reencontró en la estancia con su madre, María del Carmen Cerruti, quien aguardaba allí la llegada del resto de la familia real.