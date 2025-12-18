Veteranos de Malvinas de Entre Ríos participarán de una expedición binacional por la paz en el Aconcagua
El Centro de Veteranos de Malvinas de Entre Ríos, representado por Omar Godoy, formará parte del proyecto “Aconcagua – Cumbre por la Paz”, una expedición de alta montaña que se desarrollará del 5 al 20 de enero de 2026 y que contará también con la participación de excombatientes británicos. La iniciativa propone alcanzar la cima del Aconcagua, el pico más alto de América, para izar la bandera argentina y la entrerriana, con un mensaje de unidad, memoria, reconocimiento y paz.
En ese marco, Godoy y el presidente del Centro de Veteranos de Paraná, Oscar Eguía, fueron recibidos por el titular de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, quien les hizo entrega formal de la bandera entrerriana que acompañará la travesía. Del encuentro participaron además el diputado Jorge Maier y el veterano de Malvinas Ricardo Álvarez.
Tras la reunión, Godoy explicó que la expedición representa “un desafío físico y emocional muy grande”, y destacó el valor simbólico de compartir la experiencia junto a veteranos escoceses. “La idea es hacer flamear nuestras banderas por la paz, pero también por la salud de quienes estuvimos en Malvinas”, señaló.
En relación con la preparación para el ascenso, detalló que se trata de una exigencia extrema por tratarse de una montaña que supera los 7.000 metros de altura. “Desde que me convocaron me estoy preparando. Conozco la cordillera porque trabajé en Mendoza hace 28 años como paracaidista de rescate, pero este ascenso implica múltiples riesgos e imprevistos. Por eso estuve realizando tareas de aclimatación y entrenamiento para afrontar condiciones como nieve, niebla y lluvias”, explicó.
Por su parte, Eguía subrayó la importancia de que Entre Ríos esté representada en la expedición. “Solicitamos la bandera porque sentimos un fuerte acompañamiento, especialmente del presidente de la Cámara. Esta travesía no es solo por Malvinas: es por la paz del mundo, por Ucrania, por Palestina, por Gaza y por todos los pueblos que necesitan que los conflictos cesen”, afirmó.
Finalmente, remarcó que la iniciativa también busca mantener viva la memoria, expresar solidaridad internacional y visibilizar las necesidades de atención en salud y las secuelas que aún persisten en muchos veteranos tras haber participado en el conflicto bélico.