Vestida de militar, Lilia Lemoine descolgó carteles que criticaban al presidente en su visita a Mar del Plata

28/01/2026

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, arrancó carteles y pasacalles en Mar Del Plata vestida con indumentaria militar. Las consignas de los afiches eran en contra del presidente Javier Milei, que estuvo de visita en la ciudad costera.

La también asesora de imagen del presidente fue filmada por el director de Realizaciones Audiovisuales de la Nación, Santiago Oría, que recordó épocas previas a la llegada de La Libertad Avanza al poder: “Como en nuestros viejos tiempos de guerrilleros urbanos, arrancó los carteles contra Javi”, escribió.


La libertaria estuvo presente el martes en La Derecha Fest, “el evento más anticomunista del mundo”, según la fundación Faro, organizadora del evento.

La legisladora fue una de las conductoras del foro junto a Sebastián Pareja, diputado y uno de los “armadores” de la estructura de LLA. Ambos vivieron un momento particular habida cuenta que la mayor parte del público presente se mostró indiferente ante sus presencias y arengas, inclusive, Pareja fue abucheado.

En la jornada, disertaron el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez y el organizador, Agustín Laje, entre otras personalidades de la extrema derecha argentina. Al final del evento, y luego de cantar junto a Fátima Florez, Milei protagonizó el cierre cerca de la medianoche.

