Verano 2026: La ANSV confirmó que Entre Ríos, en dos ocasiones, registró el mayor índice de alcoholemia
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del *Verano 2026* con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.
En total se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.
También se registraron:
-4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
-2.668 conductores sin cinturón de seguridad
-2.662 casos de falta de documentación
-1.034 vehículos sin seguro obligatorio
-1.075 patentes ausentes o adulteradas.
Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.
Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.
Los registros de alcoholemia positiva más altos se registraron en:
-3,05 gl/l – Corrientes
-3,03 gl/l – Salta
-2,84 gl/l – Entre Ríos
-2,71 gl/l – Misiones
-2,56 gl/l – Entre Ríos.