Venezuela vuelve a habilitar X (exTwitter), la red social que había prohibido Nicolás Maduro
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retornó este martes a X, la red social que había suspendido en agosto de 2024 el mandatario Nicolás Maduro, quien acusó entonces a su dueño, el magnate sudafricano Elon Musk, de formar parte de un “golpe de Estado cibernético” en su contra. Poco después, comenzó a restablecerse el acceso a X en todo el país.
“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”, escribió Rodríguez, quien asumió tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026
Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a X y envió un abrazo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” del país.
— Diosdado Cabello R (@dcabellor) January 13, 2026
“Vamos a retomar esta vía para comunicarnos. Nosotros venceremos”, remató el número dos del chavismo.
También en la noche de este martes se reactivó la cuenta de X del propio Maduro, que permanecía inactiva desde el 8 de agosto de 2024: se publicó una foto del dictador arrestado junto a Rodríguez y Flores, acompañado de un mensaje que dice “han transcurrido 11 días de su secuestro”.
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 14, 2026
Usuarios de la operadora telefónica Digitel ya podían ingresar a X en la noche del martes, constató la agencia AFP. En otras compañías, como Movistar y la estatal Cantv, el acceso a la plataforma era aún parcial.