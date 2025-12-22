Venezuela confirmó el envío de petróleo a Estados Unidos en un buque de Chevron pese a las tensiones bilaterales
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que zarpó desde territorio venezolano un buque de la empresa estadounidense Chevron con destino a Estados Unidos, cargado con petróleo venezolano, en el marco de los acuerdos vigentes entre ambas partes.
Según explicó la funcionaria, la operación se concreta “con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”, respetando tanto la legalidad nacional como internacional. En ese sentido, Rodríguez remarcó que “Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional”, al tiempo que reafirmó la voluntad del país de seguir avanzando pese a las presiones externas.
“Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria”, expresó la vicepresidenta ejecutiva en una declaración oficial difundida a través de Telegram.
El anuncio se da en un contexto de alta tensión entre Caracas y Washington, luego de que el 10 de diciembre fuerzas militares de Estados Unidos abordaran un buque petrolero que transportaba 1.900.000 barriles de crudo venezolano. En esa oportunidad, las autoridades venezolanas denunciaron la confiscación del petróleo, la embarcación y la retención de la tripulación, calificando el hecho como un grave acto de robo y piratería.
Además, el Gobierno venezolano denunció el sábado un segundo asalto por parte de Estados Unidos contra otro buque que trasladaba petróleo venezolano, cuya tripulación permanece en condición de desaparición forzada, según informó Caracas.
De acuerdo con las autoridades, estos episodios se suman a un despliegue militar inédito de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, así como a amenazas recientes contra el país sudamericano. Frente a este escenario, el Ejecutivo venezolano reiteró que continuará defendiendo su soberanía, sus recursos energéticos y el cumplimiento del derecho internacional, frente a lo que considera acciones arbitrarias y hostiles de la Casa Blanca.