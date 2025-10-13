Venezuela cerró su embajada en Noruega tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado
El gobierno de Venezuela cerró su embajada en Oslo sin ofrecer explicaciones, según informó este lunes la Cancillería de Noruega, apenas tres días después de que la opositora María Corina Machado fuera distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025.
“La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón”, señaló Cecilie Roang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, en un correo electrónico enviado a AFP.
“Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido”, agregó la funcionaria.
El periódico Verdens Gang confirmó que, durante la tarde del lunes, los servicios de la embajada venezolana en Oslo no respondían las llamadas telefónicas.
Este anuncio se produjo tres días después de que el Comité Noruego del Nobel —integrado por cinco miembros designados por el Parlamento de ese país— otorgara el galardón a María Corina Machado, en reconocimiento a “su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
La decisión generó una dura reacción del presidente Nicolás Maduro, quien calificó a la opositora de 58 años como una “bruja demoníaca”.
Desde la Cancillería noruega, Roang aclaró que “el Premio Nobel es independiente del Gobierno noruego” y remarcó que “en lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel”.
Machado, que permanece en la clandestinidad en Venezuela, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien agradeció su respaldo y expresó su esperanza de recibir ayuda para lograr un cambio político en su país.
En paralelo, Maduro anunció el cierre de la embajada venezolana en Australia, al tiempo que adelantó la apertura de nuevas representaciones diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, como parte de una reestructuración del servicio exterior.
El gobierno venezolano explicó en un comunicado que el cierre de las sedes en Oslo y Canberra responde a una “reasignación estratégica de recursos”. Los servicios consulares en esos países serán atendidos a través de misiones diplomáticas concurrentes, es decir, desde embajadas de Venezuela en naciones vecinas.
Ni Noruega ni Australia tienen embajadas en Caracas: sus intereses están representados por sus embajadores en Colombia y Chile, respectivamente.
El mismo texto oficial añadió que la apertura de las nuevas embajadas africanas busca “reforzar los lazos históricos con el continente africano”.