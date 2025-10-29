Veda para la pesca de surubí en Entre Ríos rige hasta el 15 de marzo
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización mantiene vigente la veda para la pesca de surubí desde el 15 de agosto, permitiendo únicamente la pesca deportiva con devolución inmediata de la pieza capturada durante el período comprendido entre el 16 de marzo y el 14 de agosto de cada año.
Quedan exceptuados de esta obligación los pescadores artesanales que acrediten su condición, siempre que las capturas se destinen exclusivamente al consumo propio o a la venta directa al público. Marcelo Sapetti, director de la repartición, advirtió que cualquier incumplimiento de la norma será sancionado conforme a la Ley de Pesca Nº 4892.
El funcionario destacó que la medida busca administrar y regularizar la actividad de la pesca deportiva, protegiendo la especie frente a métodos de captura inapropiados que puedan comprometer su sostenibilidad y conservación.
Respecto al Dorado, Sapetti recordó que en Entre Ríos fue declarado pez de interés turístico provincial, por lo que se prohíbe su pesca comercial, acopio, venta, tenencia y tránsito en todo el territorio. Sin embargo, se permite la pesca deportiva con devolución obligatoria, así como la realizada por pobladores ribereños para su alimentación familiar y por pescadores artesanales para consumo propio o venta directa, garantizando siempre medidas de resguardo de la especie.
Las acciones de fiscalización se coordinan con la Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Desarrollo Económico. Este martes, se realizó un operativo en Ruta 20 y Autovía Nacional 18, a cargo de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Villaguay, que permitió el decomiso de más de 400 kilos de pescado transportado ilegalmente.