Vecinos pudieron realizar gestiones de la SUBE en el Centro de Atención Municipal San Agustín
Los vecinos de barrio San Agustín pudieron realizar distintos trámites del sistema SUBE gracias al operativo móvil desplegado en el Centro de Atención Municipal. La iniciativa busca acercar los servicios municipales a la comunidad, con varios operativos programados cada mes.
Durante la jornada, los vecinos gestionaron especialmente beneficios por discapacidad, los cuales requieren actualización antes del 31 de agosto.
“Por pedido de las vecinales y de la unidad de San Agustín nos acercamos nuevamente con el operativo y tuvimos una buena recepción”, explicó Leonardo Nessi, director de SUBE. Añadió que la atención se centró principalmente en trámites vinculados con beneficios por discapacidad, cuyo vencimiento es el 31 de agosto, y que deben ser activados nuevamente.
El funcionario destacó que “por indicación de la Intendenta, buscamos acercar la Municipalidad a los barrios, estar cerca de la gente y realizar dos o tres operativos mensuales en distintos barrios de la ciudad”.
Los usuarios que necesiten realizar cualquier trámite de SUBE pueden acudir de lunes a viernes de 8 a 13 hs a la Unidad de Gestión en avenida Almafuerte 233, llevando la documentación correspondiente:
- Tarjeta SUBE a nombre del interesado
- DNI físico
- Documentación respaldatoria según el beneficio solicitado (certificado escolar, recibo de sueldo, etc.)
Durante agosto, se encuentra vigente la actualización de beneficios para personas con discapacidad. El trámite puede realizarlo el titular o, en su defecto, padre, madre, tutor, familiar o acompañante terapéutico, siempre presentando la documentación que acredite el vínculo.
Documentación obligatoria:
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
- DNI del beneficiario (original, no fotocopia)
- Tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario (en caso de extravío, se puede usar una nueva siempre que no esté registrada a nombre de otra persona)