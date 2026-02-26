Vecinos paranaenses resaltan el impacto de la Feria Vuelta a Clases con útiles y uniformes a precios accesibles
La Feria Vuelta a Clases, impulsada por la Municipalidad de Paraná junto a emprendedores y cooperativas locales, volvió a ofrecer kits escolares de primaria y secundaria y uniformes a precios accesibles. La propuesta ya recorrió cinco barrios de la ciudad y tendrá su cierre este jueves en plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, con horario extendido de 9 a 15.
En el barrio Bajada Grande se desarrolló la anteúltima jornada de la feria. “Por tercer año consecutivo se realiza y se propone desde la gestión municipal de la intendenta Rosario Romero”, señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante. En esa zona, la actividad fue organizada junto a la comisión vecinal.
El funcionario destacó el alcance de la iniciativa: “Fue muy buena, como estábamos acostumbrados a verlo también en los años anteriores”. Y agregó: “Esta feria tiene dos destinatarios: por un lado los y las paranaenses y, por supuesto, los otros destinatarios son quienes están vendiendo en el marco de la feria”.
Por su parte, la directora de Cooperativas municipal, Silvia García, explicó que la propuesta permitió “ofrecer los productos de dos cooperativas textiles locales que ofrecieron remeras, pantalones, inclusive de escuelas técnicas a precios muy módicos”. Además, valoró que “hubo muchas ventas y muchos vecinos solicitaron contactos para compras posteriores durante el año”.
Buena recepción en los barrios
El presidente de la comisión vecinal de Bajada Grande, Gastón Battaglia, calificó como positiva la respuesta de la comunidad: “Fue una buena recepción, a pesar de la situación económica y social, porque hubo precios accesibles para las familias de la comunidad, lo que permitió comprar útiles nuevos para los chicos que comenzarán las clases el próximo lunes”.
Qué incluyen los kits y cuánto cuestan
El kit escolar de primaria tiene un valor de 13.000 pesos e incluye: lápices de color largos x 12; lápiz goma; regla de 20 cm; tijera de 13 cm; cuaderno tapa dura de 42 hojas amarillo; cartuchera de un cierre; etiquetas (plancha de 6 unidades); marcadores blister x 10 colores; adhesivo sintético de 30 gramos; sacapuntas; repuesto de dibujo; papel glacé metal x 10; pincel Nº 8; lápiz grafito.
En tanto, el kit de secundaria y educación superior cuesta 19.000 pesos y contiene: bolígrafo negro; bolígrafo rojo; set de geometría de 20 cm (3 piezas); carpeta A3; lápiz goma; lápices de color largos x 12 unidades; repuesto América rayado de 96 hojas; sacapuntas; adhesivo de 30 gramos; marcadores blister x 10 colores; separadores de colores; cuaderno A4 espiral de 42 hojas; microfibra fucsia; marcadores blister x 10 colores; bolígrafo azul; lápiz Intro.