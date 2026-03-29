Vecinos hartos: Inseguridad alarmante en Paraná
Hay sectores del macrocentro paranaense que prosiguen siendo blanco fácil de los malvivientes. Por ejemplo, calle San Martín entre Villaguay y el límite con Avenida Ejercito y Galán, como cuadras adyacentes.
En realidad, comprende varias manzanas a la redonda donde se reiteran diversos ataques perpetrados o por una dupla de malhechores que andan en moto, o por jóvenes delincuentes, que se mueven de a pie con una velocidad inusitada, cometiendo los ilícitos y escapando hacia la zona detrás de la Estación de Trenes, o asentamientos cercanos al Supermercado Coto.
En infinidad de ocasiones nuestro Diario Digital ha hablado extensamente de la inseguridad que impera solo a dos o tres cuadras como máximo de la Peatonal San Martín.
Ya narramos la angustia de vecinos que han tenido que apelar a equipar con cámaras sus viviendas, encender todas las luces para beneficio de ENERSA y hasta armarse para defender sus propiedades, habida cuenta de algunas invasiones a domicilios particulares e innumerables hurtos acaecidos en ese circuito.
La Comunidad de la zona está atemorizada, temiendo al atraco en cuestión de segundos, atendiendo negocios encerrados, o lisa y llanamente tener y hasta blandir un arma para sentirse protegido.
La Policía cristaliza rondas esporádicamente. Durante la gestión de Carlos Schmunk, antes de ser trasladado a La Paz, hubo un lapso en el cual se estableció en horarios claves una custodia del sector que tributaba algo tan insoslayable como lo es el estado de prevención. Hoy, la indefensión es constante. De hecho, este domingo nuestra Casa fue vandalizada, siendo robado un viejo picaporte de bronce.
Quién lo quitó de este domicilio, no creemos que tenía hambre y estamos convencidos en que el daño se cristalizó con el mero propósito de canjearlo por droga o plata para mantener sus adicciones. Y esta convicción reside en que -a diario- compartimos con jóvenes y no tanto nuestros alimentos del día. Y hasta hemos entregado ropa y calzado entendiendo que las necesidades alimenticias, de medicamentos o de vestimenta pueden ser satisfechas mediante la solidaridad.
A la Justicia, al ministro de Seguridad, a la Policía, a legisladores les rogamos con énfasis: no debería esperarse una tragedia, que maten a alguien o por qué no… Que alguien reaccione y se consume una muerte a manos de Justiciero/s.
Hay una básica buena voluntad, reiteramos, en la ronda de policías en motos, autos o camionetas, pero no sirve que se limite a un horario comercial, tipo 8 a 12 y de 16 a 20. Pareciera que se le da un mensaje a los ladrones: “Adelante señores cacos… Hagan lo que quieran a partir de ahora ya que la vigilancia se reduce en tales o cuales horarios…”.
¿Cuántos robos y hurtos van en esta área del macrocentro?… Ya son demasiados, y todos los vecinos coinciden en que las denuncias no sirven para nada. Los vecinos, los comerciantes y personas que transitan por estas arterias presienten que están condenados a vivir temiendo por sus vidas ya que no solo hace falta más interés policial sino, fundamentalmente que la ley los ampare y quien comete un ilícito no entre por una puerta y en breve lapso salga a reiterar sus delitos.
Sabemos que personal y hasta autoridades de Comisaría Primera y Segunda se prodigan por tributar interés en que se denuncie, pero, está claro que ello se erige en una pérdida de tiempo.
Así, el stress de quienes aspiramos a sentirnos no tan vulnerables es insoportable por la amenaza permanente; de este modo, el cansancio se puede transformar en psicósis o paranoia por el temor a ser víctimas de de cualquier ultraje.
Por consiguiente, ya son varios los que han apelado a adquirir armas o desempolvar viejas escopetas o pistolones y hasta revólveres, para que no se los sorprenda desarmados en la noche o madrugada, habida cuenta que han crecido de manera notable los ruidos de pasos, voces y olores diversos (tabaco-marihuana o vaya uno a saber qué…) que sin lugar a dudas son producidos por delincuentes que andan estudiando la zona para dar el “Gran Atraco”.
Desde este humilde medio requerimos a la Policía de Entre Ríos para que se establezca una Garita en la esquina de San Martín y Feliciano (donde hay suficiente espacio) y/o como mínimo coordinar de modo más aceitado el patrullaje, estableciendo puntos de verificación de datos a transeúntes, lo que a nadie debería molestar si se haya encuadrado dentro de la ley.
La sensación de inseguridad no tiene fin pues los delincuentes justamente se sienten impunes; siguen haciendo de las suyas en esta franja macrocéntrica muy desprotegida o más grave aún, que ya se la puede rotular como una “Zona Liberada”.
Tan solo se aspira a contar con una más intensa presencia policial de carácter precautorio. Seguramente, de procederse a ello, básicamente se disminuirá la chance de ilícitos.
Vale la pena refrescar un añejo pedido de décadas: ¿No llegó la hora de instrumentar la colocación de un domo en San Martín entre Feliciano/Sebastián Vázquez? ¿Qué se está esperando para robustecer un sistema integral de seguridad adecuado?
Días atrás, una muy amable agente de la Policía de Entre Ríos persuadió a una persona de calle a que no pernocte en el garage del SUTEP, San Martín a metros de Villaguay. Horas después, el joven se estableció allí. ¿Entonces? Dónde está la coordinación de la Policía de Entre Ríos? ¿No estará faltando aceitar mecanismos de vigilia?
Y bien vale añadir: ¿hasta cuándo se va a permitir a indigentes invadir contenedores y tirar toda la basura para ver si rescatan algo que mitigue tanto hambre? ¡Qué bien estaría un gesto de los ediles en elaborar algunos proyectos sobre este tema!
O… ¿por qué no…? ¿No se les cae una idea a nuestros parlamentarios del Concejo Deliberante respecto a cómo pululan los “trapitos”? Muchos de ellos son personas dignísimas, pero hay también quienes se apostan frente a domicilios y testean movimientos… Los policías lo reconocen.
¿Y quienes circulan de a dos en motos sin patentes? ¿Y los autos desvencijados que transitan sin ningún control? Por todo lo expuesto, consideramos imprescindible prevenir antes de lamentar más graves episodios.
Es muy loco que uno hable con policías, siempre predispuestos con respetuosidad al diálogo y la conclusión sea: “las leyes no acompañan nuestra tarea” o te reconozcan sin titubeos por más de lo que digan nuestros gobernantes: “hay cada vez más gente en situación de calle…”, y tan solo se ponga a agentes muy bien vestidos y caminando de a dos en la Peatonal, como si eso va a bajar la cantidad de ilícitos o los “homeless” no ocupen bancos de Plaza de Mayo, puertas de negocios cerrados, o cocheras de organismos, como se aprecia a diario en el Ministerio de Salud en calle 25 de Mayo.
No alcanza con “cambiarle la cara” a los uniformados con vistosas indumentarias o mejores armas… Hace faltan (aparte de una mejor paga lo cual se traduce en un estímulo tan justo como insoslayable) leyes que los ampare.
Estimado Néstor Roncaglia, sabemos de sus esfuerzos, de su coraje y sobre todo de su capacidad, pero lo que aquí planteamos requiere de un drástico giro. No bastan rondas esporádicas, o que jóvenes egresados de la Escuela Salvador Maciá sean ubicados -rotativamente- en esquinas durante horarios de comercio, o se trasladen de norte a sur consecutivamente por la Peatonal.
Llegó la hora que se intervenga en donde se refugian, se esconden estos maleantes. Son ellos los que deben estar entre rejas, no nosotros.
Su propio personal lo admite: “sabemos donde viven, pero no podemos hacer nada…”. Como también confiesan que “todos los días llegan rateros y mecheras de Santa Fe…”, pero… Nada se hace. La gran excusa es: “las alcaldías, los calabozos, las cárceles están colapsadas…”. ¿Debemos resignarnos entonces?
Es paradójico que, los altos funcionarios, jueces o fiscales amenazados, o hasta legisladores quienes tienen (inobjetablemente) más posibilidades de instalar equipamientos de seguridad en sus lugares de residencia, sean los más custodiados con personal policial las 24 horas y móviles equipados con altísima tecnología.
Al parecer, no hay Derechos Humanos para los buenos ciudadanos. Hay que vivir atemorizados, salir de los hogares con lo justo y temiendo al atraco en cuestión de segundos, atender negocios encerrados, o lisa y llanamente tener un arma a mano para sentirse resguardado.