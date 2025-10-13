Vecinos de Concordia acusan al IAPV por aumentos desmedidos en las cuotas de sus viviendas
Un grupo de titulares de viviendas construidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) reclama por fuertes incrementos en el valor de las cuotas de sus casas, ubicadas en el cuadrante delimitado por Bv. Yuquerí, Presidente Illia, Paula Albarracín de Sarmiento y Mario Gatto, en Concordia.
La situación se originó en marzo, cuando los adjudicatarios denunciaron que los montos habían sufrido aumentos considerados excesivos y fuera de los parámetros acordados al momento de la entrega, ocurrida en 2017.
Silvia, una de las vecinas afectadas, contó que hasta ahora no obtuvieron respuestas favorables del IAPV. “Nos dijeron que no iban a frenar el aumento y que solo los titulares que estén al día podrán normalizar la cuota”, expresó.
Además, señaló que la comunidad vecinal aún espera una respuesta del gobierno provincial, la cual debía llegar el 4 de septiembre, pero hasta el momento “no hay novedad alguna”. La situación se agravó porque el abogado que los representaba tuvo que abandonar el caso al trabajar también para el Estado provincial, lo que los dejó sin representación legal.
En cuanto a los montos, los vecinos aseguran que, tras la actualización, algunas cuotas alcanzan los $140.000 mensuales, calculadas con una tasación basada en valores de 2023. “Nos entregaron la casa en 2018. En ese momento valía $6.000.000, pero ahora hablan de $42.000.000. Lo que abonamos durante siete años no se descuenta del valor total. Eso no puede ser así”, manifestó Silvia.
El reclamo sigue sin respuesta y los vecinos analizan nuevas medidas de protesta. Ya realizaron una marcha en el centro de Concordia y no descartan volver a manifestarse si no hay avances.
