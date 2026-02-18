Vecinos de Concepción del Uruguay reclaman urgente e imperiosa atención del municipio por el pésimo estado de una calle
Vecinos de La Histórica remitieron a esta Redacción una breve comunicación, acompañada de documental descriptiva, revelando la delicada coyuntura que atraviesan a raíz del mal estado de una arteria clave del barrio Planta Emisora, que desde hace tiempo se encuentra en condiciones intransitables y en total estado de abandono.
Se trata de la calle Pasaje Río Uruguay (ex Calle Pública 513), ubicada entre 11 del Norte y Corrientes, cuya falta de mantenimiento genera serias complicaciones para quienes viven en la zona, según la misiva enviada. Los vecinos aseguran que han realizado reiterados pedidos al municipio sin cosechar respuestas concretas.
“Es una urgencia. Los días de lluvia es imposible salir”, sintetizó Gabriel Andrés Pereyra en su nota, quien además reafirmó la necesidad de contar con señalización adecuada. La aludida calle ya cuenta con una ordenanza municipal, la N° 11.647, estableciendo su denominación, pero aún no se ha colocado la correspondiente señalética.
Dicha ausencia de cartelería representa por lo tanto un riesgo ante eventuales emergencias. “Si alguien necesita una ambulancia, un remis o un delivery, la gente se pierde”, explicó el vecino, remarcando que la falta de identificación de la calle complejiza el acceso de servicios esenciales.
De este modo, los vecinos del barrio Planta Emisora apelaron a renovar su pedido de intervención al municipio y solicitaron otorgar premura a dicha solución, al considerar que se trata de una problemática urgente que afecta la calidad de vida y la seguridad de quienes residen en ese sector.