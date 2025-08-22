Vecinos advierten mortandad de peces en el arroyo “El Marmol”, en Colón
Alertado por el llamado de un vecino, el guardaparque provincial del Área Natural Protegida Arroyo Perucho Verna, en el departamento Colón, registró la presencia de una importante cantidad de peces muertos en el arroyo conocido como “El Marmol”. Se trata de un lugar muy concurrido por su belleza natural y valorado por turistas. El funcionario elaboró un acta de informe que fue remitida a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, en la que se consignaron más de 100 ejemplares, en su mayoría sábalos, flotando sin vida.
No es la primera vez que se detectan muertes de peces en la cuenca del arroyo Perucho Verna, afluente del río Uruguay. En episodios anteriores se comprobó que las causas estuvieron vinculadas al drenaje de agrotóxicos y al vertido de efluentes cloacales sin tratamiento sobre el curso de agua.
En esta ocasión, la mortandad se registró alrededor del 15 de agosto, cuando lugareños alertaron al guardaparque provincial Jaime Borda, quien elevó un informe a la autoridad ambiental provincial, con seguimiento del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).
Según la evaluación preliminar, la mortandad podría haber estado vinculada a las bajas temperaturas registradas en esos días. “Las noches anteriores se registraron temperaturas entre 2 y 5 °C. Esto, sumado a que el río Uruguay estuvo en bajante hasta aproximadamente el 14 de agosto, genera condiciones que reducen el oxígeno en el agua. El frío afecta especialmente al sábalo, especie que se encuentra al sur de su distribución geográfica óptima”, se detalló oficialmente.
Sin embargo, las incertidumbres persisten, dado que los cuerpos inertes se concentraron en una franja del curso de agua de no más de 500 metros, y considerando antecedentes en los que se han registrado muertes de peces por intoxicación y contaminación de las aguas.
Fuente: ERA Verde.