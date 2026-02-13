Varias provincias reclaman al Gobierno la “urgente convocatoria” del Consejo Federal del Trabajo
Autoridades laborales de distintas provincias le enviaron una carta al Secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, para solicitar la “urgente convocatoria” a una sesión presencial del Consejo Federal del Trabajo (CFT) con el fin de tratar de manera exclusiva el proyecto denominado “Ley de Modernización Laboral”, que el pasado miércoles obtuvo la media sanción en el Senado. Aunque por ahora no recibieron una respuesta del funcionario nacional.
El titular de la cartera laboral se mostró cordial ante el pedido de reunión del CFT, pero no brindó ninguna respuesta concreta. “Le dije ‘Julio, tenés que convocar al Consejo’ y le mandé una copia de la nota que estábamos presentando”, indicó.
Como contracara del pedido, Cordero le pidió a su interlocutor que realizara una presentación formal y al ser notificado de que ya lo habían hecho, se limitó a responder que se le daría curso y que se encargaría a un colaborador su seguimiento, aunque hasta el momento no hubo avances, y desde la misma Secretaría de Trabajo de la Nación confirmaron que “no hay respuesta aún”.
“Es una herramienta política. No requiere del escrito formal sino de que Cordero mueva y cumpla con la ley”, explicó una fuente del Consejo Federal del Trabajo. “Esto no pasó nunca. El Consejo tiene más de 30 años de vida y nunca dejó de funcionar 3 o 4 veces al año, como lo marca la Ley 25.212”, agregó.
En este sentido, las fuentes consultadas detallaron que desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023 el Consejo fue convocado “en tres oportunidades, y las tres sin temario y con escasa actividad de las 12 comisiones técnicas que analizan las problemáticas del mundo del trabajo”.
“La última fue la nada misma. Nos citaron en Alem 650, piso 18, nos dieron un poco de agua a cada uno y, más allá de las denuncias que hicimos las provincias respecto del desastre y que el CFT no puede no funcionar en un momento donde ya cerraron 20.000 empresas y se perdieron 300.000 puestos de trabajo, no hubo respuesta”, subrayó la fuente consultada.
En esta misma línea, indicó que “el único avance” fue en la última convocatoria, realizada en junio del 2025, de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares para actualizar los salarios de las trabajadoras domésticas que “hacía seis meses, desde diciembre del 2024, que no tenían incremento y ahora están igual”.
“Todo es un disparate. Es como que uno le pida a un amigo por carta documento que venga a comer un asado a tu casa. No existe esto en el CFT, es un organismo político que siempre fue respetado”, ironizaron.
Las máximas autoridades laborales de diversas provincias de la Argentina presentaron este martes una nota formal para exigirle al gobierno de Javier Milei la urgente convocatoria a una sesión presencial del Consejo Federal del Trabajo (CFT) “cuyo temario exclusivo y excluyente no puede ser otro que el proyecto de ley denominado ‘Ley de Modernización Laboral'”.
En el escrito, exigieron “activar el funcionamiento del CFT, organismo que supera el ámbito de mera caja de resonancia de la problemática laboral, que hace a su esencia natural y principal temática, ya que a lo largo de su prolífica vida ha demostrado ser una herramienta de solución a las problemáticas concretas”.
“Las Provincias, entidades preexistentes a la Nación, con sus diversidades, en el vasto territorio de la Patria, son actores imprescindibles en la discusión del Modelo Nacional, por su conocimiento de cada realidad regional y son quienes enfrentan cotidianamente la conflictividad”, sostiene el documento presentado ante la cartera laboral nacional.
Ante la magnitud de la reforma a la que el Senado le otorgó media sanción, las autoridades provinciales consideran “absolutamente necesario activar este organismo para garantizar que la realidad de cada región sea escuchada”.
“En este marco, contexto y oportunidad solicitamos y proponemos se convoque a una inmediata reunión presencial que aborde la problemática referida”, concluye el escrito.
El texto, fechado el 10 de febrero de 2026, lleva la firma de Jorge Walter Correa, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; Cecilia Inés Cecchini, jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo bonaerense; Julio Gustavo Valdez, subsecretario de Trabajo de la Provincia de Formosa; Marcelo Pedehontaa, secretario de Trabajo de la Provincia de La Pampa; Ana Paola Rodríguez, subsecretaria de Relaciones Laborales de la Provincia de La Pampa; y Miryam Espinosa, secretaria de Trabajo de la Provincia de La Rioja.
La solicitud cuenta con el respaldo de ministros y secretarios de carteras laborales de distintas provincias, entre los que se incluyen Juan Busleiman, subsecretario de Trabajo de la Provincia de la Rioja; Silvana Andrea Giménez, ministra de Trabajo de la Provincia de Misiones; y Sonia Elizabeth Castiglione, ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, entre otros funcionarios.