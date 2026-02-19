Varias localidades de Entre Ríos sufren el temporal: árboles caídos, desbordes de arroyos y cortes de luz
Varias localidades del norte de la provincia de Entre Ríos se vieron afectadas durante la mañana de este jueves por un intenso temporal que trajo fuertes ráfagas de viento, lluvias copiosas y el desborde de cursos de agua, con consecuencias que obligan a adoptar medidas de precaución y respuestas de emergencia en distintos puntos de la región.
Destrozos en Federal: árboles caídos y cortes de energía
En la ciudad de Federal, el temporal dejó a su paso numerosos árboles de gran porte caídos, varios de los cuales impactaron contra vehículos estacionados, generando daños materiales en la vía pública. Además, la intensidad del fenómeno climático provocó interrupciones en el servicio de energía eléctrica, dejando sin luz a sectores de la localidad mientras las cuadrillas trabajan para despejar las calles y restituir el suministro.
Las autoridades locales recomiendan circular con extrema precaución, ante los obstáculos en tránsito y el riesgo que representan cables y ramas caídas. Equipos municipales y de la empresa prestataria del servicio eléctrico ya comenzaron tareas para despejar las zonas afectadas.
Desborde del arroyo Salto en Libertador San Martín
El temporal también provocó el crecimiento y desborde del arroyo Salto en la localidad de Libertador San Martín, en el departamento Diamante, donde cayeron alrededor de 90 milímetros de agua en pocas horas.
El aumento del caudal dejó vecinos incomunicados, ya que sectores que conectan con rutas y zonas rurales quedaron cortados por la acumulación de agua, complicando la circulación de vehículos entre Pancho Dotto y Costa Grande.
Autoridades y equipos de emergencia monitorean la situación en ese sector y aconsejan evitar cruzar los pasos inundados para prevenir accidentes o perjuicios mayores.
San Benito: calles cortadas por agua acumulada
En San Benito, otra de las localidades que sintió el impacto del temporal, se bloquearon tramos de calles debido al agua acumulada, por lo que se instalaron señalizaciones para prohibir el tránsito en zonas afectadas.
La presencia de agua en la vía pública y la crecida de arroyos menores llevaron a las autoridades a solicitar a los vecinos que eviten circular por sectores de riesgo, mientras los equipos municipales trabajan en labores de limpieza y despeje.
Recomendaciones ante el fenómeno
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia sobre las condiciones climáticas en la región, y ante la continuidad del mal tiempo se aconseja a la población tomar recaudos básicos, como no transitar por áreas inundadas, evitar zonas con cables caídos y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia.
En las últimas horas, la provincia de Entre Ríos ha experimentado un aumento de eventos climáticos extremos, con lluvias intensas que superan los registros habituales en períodos cortos de tiempo, lo que obliga a reforzar la articulación entre municipios, Defensa Civil y organismos provinciales para responder con mayor rapidez a las emergencias.
Foto: AHORA