Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero, fue enviada a jucio oral por mensajes “antisemitas”
El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral a la dirigente del Frente de Izquierda Vanina Biasi, procesada por “instigación a la violencia y actos discriminatorios”, tras haber vertido una serie de “mensajes antisemitas” en la red social X. Para llevar adelante el juicio oral, resultó sorteado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
La decisión adoptada por el juez Rafecas, y confirmada por la Cámara Federal y la de Casación, busca prevenir la propagación de discursos de odio antisemita, que puedan incitar a cometer atentados como los que vivió la Argentina en 1992 y 1994, o bien lo que ha sucedido recientemente en Sydney.
Precisamente, la semana pasada, Biasi había presentado un proyecto de repudio al atentado antisemita ocurrido en la capital australiana.
“Presenté un proyecto de repudio al atentado judeófobo en Sidney. La violencia y el odio religioso, nacional o étnico es inadmisible: es instrumento del poder capitalista, la guerra y los negocios imperialistas”, sostuvo la dirigente desde sus redes sociales.
Y agregó que “frente a la barbarie, levantamos la unidad de los trabajadores y los pueblos contra el racismo y toda forma de opresión”.
Hace cuatro meses, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Biasi por haber publicado mensajes donde comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi, en una causa que se había iniciado a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli.