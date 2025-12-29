Vandalismo en el Parque Nacional Nahuel Huapi: escracharon a un camionero que grafiteó rocas
Un camionero que circulaba por una ruta nacional que atraviesa el Parque Nacional Nahuel Huapi fue escrachado por un vecino luego de ser sorprendido realizando grafitis con aerosol rojo sobre rocas ubicadas a la vera del camino. El episodio quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, lo que permitió identificar al hombre a partir del camión que conducía, ya que llevaba visible el nombre de la empresa a la que pertenece.
El hecho ocurrió el viernes en la zona del río Limay, en el sector conocido como Valle Encantado, y rápidamente generó repudio público, al recordar un caso similar sucedido meses atrás en la provincia de Mendoza.
Las imágenes tomadas por un conductor que pasaba por el lugar muestran al camionero escribiendo sobre las rocas con un aerosol, donde ya se leían las palabras “Ana” y “Gust”, en letras rojas. En el video se escucha cómo el vecino lo increpa: “¿Por qué hacés eso? No se puede”, a lo que el hombre responde con desdén: “¿Te molesta a vos?”, intentando justificarse al afirmar que había “dibujos por todos lados”.
Luego, el vecino enfocó el camión estacionado sobre la banquina, del otro lado de la ruta. Si bien la patente no era visible, quedaba claramente identificada la empresa propietaria del vehículo, situación que desató una reacción violenta del camionero, quien tomó una piedra y amenazó al hombre que lo filmaba. Desde el auto, el vecino no retrocedió y respondió: “Mirá que te suelto el perro”, mientras se escuchaban ladridos. Finalmente, el camionero arrojó el aerosol al suelo y se dirigió a su camión.
DENUNCIA POR DAÑOS EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI— Parques Nacionales Argentina (@ParquesOficial) December 28, 2025
Gracias a un video compartido por un vecino del área, tomamos conocimiento de una intervención no autorizada sobre una piedra dentro del área protegida, por la Ruta Nacional 237. pic.twitter.com/r7XXqqeuqh
La respuesta del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tras la difusión de las imágenes, desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que se inició un procedimiento administrativo y legal, ya que la pintada constituye “una práctica expresamente prohibida por tratarse de una alteración directa del ambiente natural y paisajístico”, agravada por haberse producido dentro de un área natural protegida.
Además, autoridades del Parque señalaron que, según material compartido posteriormente, el hombre regresó al lugar para completar la pintada, ya que el nombre “Gustavo” apareció escrito de forma completa, y que incluso dejó el aerosol descartado en el sitio.
Desde Parques Nacionales también confirmaron que lograron contactar a la empresa dueña del camión, la cual respondió de manera inmediata, manifestó comprensión sobre la gravedad del hecho y se comprometió a realizar la remediación ambiental del área afectada, además de adoptar las medidas internas correspondientes.
Por último, desde el Parque agradecieron la actitud del vecino que documentó y denunció el vandalismo, y destacaron el compromiso ciudadano como una herramienta clave para actuar frente a infracciones ambientales, incendios, presencia de mascotas, uso indebido de drones y otras situaciones prohibidas en áreas protegidas.
El antecedente en Mendoza
El episodio ocurrido en Nahuel Huapi recordó un hecho similar registrado en julio en Mendoza, cuando dos turistas vandalizaron rocas con grafitis sobre la Ruta Nacional 7, en la zona del dique Potrerillos, uno de los principales atractivos turísticos de esa provincia.
En aquel caso, una pareja oriunda de Carlos Casaares, Buenos Aires, fue filmada mientras escribía sus nombres sobre piedras del entorno natural. Al ser increpados, intentaron justificarse con la frase: “No sabíamos que no se podía”. Las imágenes generaron indignación masiva y derivaron en un operativo de identificación que incluyó tecnología de reconocimiento facial.
Finalmente, una jueza contravencional de Mendoza les impuso una multa superior a los dos millones de pesos y la obligación de realizar tareas comunitarias, bajo apercibimiento de prisión en caso de incumplimiento.