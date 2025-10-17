Valle María recibe el Campeonato Argentino de Remo Máster 2025 por primera vez en Entre Ríos
Más de 200 competidores de todo el país participan este fin de semana del Campeonato Argentino de Remo Máster 2025 en Valle María, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos.
Por primera vez en la provincia, la competencia se desarrolla en el balneario de Valle María y reúne a remeros máster de entre 27 y 80 años, junto a entrenadores y familiares. Participan clubes de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tigre, Zárate, San Nicolás, Corrientes, La Plata y Paraná, entre otros.
El evento es organizado por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), el Paraná Rowing Club y la Municipalidad de Valle María, con el respaldo del gobierno provincial.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, visitó el balneario, dialogó con los remeros y destacó la competencia como “una muestra de que cuando todos ponemos un granito de arena las cosas suceden”. Subrayó además las condiciones naturales del espejo de agua de Valle María, “perfectas para este campeonato de remo, que por primera vez se realiza en Entre Ríos”.
Colello resaltó también el impacto económico y turístico del evento: “No solo fomenta el deporte, que es una prioridad, sino que genera un movimiento económico importante para Valle María y la región”.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, señaló que la realización del campeonato representa “un salto de calidad enorme para la provincia” y destacó la colaboración entre provincia, municipio y federación, que buscan consolidar en todas las áreas.
El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, expresó su emoción y agradecimiento por la designación de la localidad como sede. “Participantes, árbitros y el entrenador de la selección nacional destacan las características de la pista. Las condiciones son óptimas incluso para competencias internacionales. Desde el municipio brindamos todo el apoyo, y además la actividad turística crece en la zona”, afirmó.
Fabricio San Martín, presidente de la Comisión de Remo Indoor, valoró la nueva pista y el apoyo de las autoridades: “Todos los competidores están encantados y esperan volver en próximas oportunidades, porque no hay muchas pistas como esta en el país”.
Entre los participantes, se destacan remeros con trayectoria olímpica, como Marcelo Lommo, campeón sudamericano de remo máster y representante del Club Regatas La Plata, quien aseguró: “Esto es un paraíso para nosotros. Las instalaciones y condiciones naturales del lugar son óptimas”.
La jornada del viernes debió suspenderse al mediodía por intensas ráfagas de viento, pero las competencias se retomarán a primera hora del sábado y se extenderán durante toda la jornada.