“Valiosa” agenda: Milei llega a EEUU para reunirse con Michael Milken, el “rey de los bonos basura”, un astronauta y un petrolero
El presidente Javier Milei mantendrá desde este jueves una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Ángeles, además de verse cara a cara con Michael Milken, economista sentenciado a 10 años de prisión por fraude de valores, manipulación del mercado y otras violaciones.
El mandatario partió a las 23 en un vuelo especial con destino a la costa Oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Ángeles está programado para este jueves a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladará a su lugar de alojamiento.
Según la agenda oficial, a las 17.30 Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.
A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.
El viernes 5, a las 14, el presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.
La agenda completa
Jueves 4 de septiembre
13 hs – Arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. A continuación se trasladará hacia su lugar de alojamiento.
17:30 hs – Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.
20:30 hs – El Presidente Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.
21:15 hs – Encuentro del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
23:00 hs – Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.
23:30 hs – Reunión con el empresario Andy Kleinman.
Viernes 5 de septiembre
14 hs – El Presidente y la comitiva partirán en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Sábado 6 de septiembre
04 hs – Arribo del Presidente a la Ciudad de Buenos Aires.