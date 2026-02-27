Valentín Carboni se queda sin Mundial al romperse los ligamentos de la rodilla derecha
No es un viernes feliz para Racing, la selección argentina y mucho menos para Valentín Carboni, el joven crack de 20 años que este año apostó a dejar la vida en Europa para tomar ritmo en la Academia, soñando con una convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Durante una práctica hizo un mal movimiento y se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, lesión que lo alejará de las canchas por varios meses.
El Bebote, tal es el apodo que le dieron tras su arribo a Avellaneda, se inició en Inter de Italia, pasó por el fútbol francés y regresó al conjunto de Milán, pero la exigencia del fútbol europeo lo obligó a buscar nuevos horizontes. Fue el lazo entre Diego Milito y la institución nerazzurra la clave para poner a Racing en el mapa de Carboni, por eso el pibe llegó a principios de año en uno de los pases más resonantes del fútbol argentino en la última ventana.
En medio de su etapa de adaptación, Carboni ahora se encuentra con una fatalidad deportitva que cortaría de raíz su sueño. A casi 100 días del Mundial, su nombre formaba parte de un grupo de jóvenes que podía ocupar ese lugar de la cancha donde Scaloni todavía no tiene definiciones, un posible reemplazo de Lionel Messi en el extremo del ataque. Nico Paz (21 años), Franco Mastantuono (18) y Matías Soulé (22), todos zurdos al igual que Valentín, se anotan en esa carrera.
Luego de recibir dos llamados de Scaloni en marzo y junio de 2024, Carboni integró el plantel que ganó la Copa América 2024, donde sólo tuvo minutos ante Perú. Fue el certamen que marcó la despedida de Ángel Di María, otra casilla a completar en la cabeza del entrenador argentino.
En su mejor momento con la celeste y blanca, Valentín sufrió el golpe más duro: la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. Se lesionó durante una práctica con el equipo argentino y tuvo que pasar por el quirófano. En esos meses había sido cedido a préstamo al Olympique de Marsella pero tuvo que dedicar ese tiempo a recuperarse.
Ahora, a pesar de que todavía no había logrado adaptarse al equipo de Gustavo Costas, todo Racing se ilusionaba con tenerlo a punto para el tramo más importante de este primer semestre: el arranque de los playoffs del Torneo Apertura y el comienzo de la Copa Sudamericana, donde la Academia parte como favorito a la par de River.
Según cuentan desde el Cilindro, Valen se habría torcido solo, trabando su pierna contra el pasto y haciendo un mal movimiento. Hablan de su grito de dolor y de sus lágrimas rumbo al centro médico donde se confirmó la gravedad. Es una frustración que deberá superar con el apoyo de sus seres queridos y todo Racing, sabiendo que es un chico lleno de futuro.