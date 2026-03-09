Valentín Carboni fue operado con éxito de la lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla derecha
Racing Club informó que Valentín Carboni fue operado con éxito de la lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla derecha. El joven mediocampista, una de las incorporaciones destacadas del último mercado de pases, ya recibió el alta médica y comenzará en los próximos días con su proceso de rehabilitación.
La intervención quirúrgica se realizó este lunes, diez días después de que el club confirmara la rotura de ligamentos del futbolista. Se trata de una lesión importante para el campeón de América con la Selección argentina, que además ya había atravesado un problema similar en el pasado.
El parte médico de Racing
A través de sus redes sociales, la institución de Avellaneda difundió el parte médico oficial y llevó tranquilidad a los hinchas sobre el estado del jugador.
“Valentín Carboni fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Ya se encuentra en su domicilio y comenzará la rehabilitación en los próximos días”, comunicó el club.
El mensaje también incluyó un gesto de apoyo para el mediocampista en el inicio de su recuperación: “A meterle con todo, Valen”, fue el cierre de la publicación compartida por Racing.
Un largo proceso de recuperación
Tras la operación, Carboni deberá afrontar un extenso proceso de rehabilitación, que lo mantendrá varios meses alejado de las canchas.
En principio, el objetivo será que pueda volver a sumar minutos hacia la parte final del Torneo Clausura. En caso de que los tiempos de recuperación se extiendan, el foco podría pasar a un regreso pleno durante 2026.
El futbolista había llegado a Racing en el último mercado de pases como una de las grandes apuestas del equipo, pero la lesión interrumpió prematuramente su participación en el plantel.
Posible renegociación con Inter
En paralelo, periodistas cercanos al club deslizaron que la dirigencia podría intentar renegociar con Inter de Milán un nuevo préstamo una vez que el jugador avance en su recuperación.
La intención sería que Carboni continúe en el fútbol argentino cuando vuelva a estar en condiciones de competir.