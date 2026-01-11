Vacaciones en jaque y desigualdad en auge: casi la mitad de los trabajadores no puede tomarse descanso pero crecen los viajes al exterior
Un estudio reciente de la consultora Bumeran reveló que el 46% de los trabajadores en la Argentina no pudo tomarse vacaciones durante el último año, principalmente por razones económicas, en un contexto marcado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo y la dificultad de los ingresos para acompañar la inflación.
El relevamiento refleja una realidad cada vez más extendida: el descanso anual dejó de ser una certeza para transformarse en una decisión condicionada por el presupuesto familiar. La persistencia de precios elevados, sumada a salarios que no terminan de recomponerse, obliga a muchos empleados a postergar o directamente resignar sus vacaciones.
Sin descanso para casi la mitad de los trabajadores
Entre quienes no lograron tomarse días de descanso, el 56% indicó la falta de recursos económicos como el principal obstáculo. En tanto, un 21% señaló cambios laborales recientes como motivo de la imposibilidad de vacacionar, mientras que un 12% priorizó objetivos personales o profesionales por sobre el descanso.
Otras causas, como problemas de salud, falta de tiempo, dificultades organizativas o la decisión de quedarse en el hogar, explicaron el 11% restante. Los datos confirman que el descanso anual ya no es un derecho garantizado, sino una opción atravesada por múltiples limitaciones económicas y laborales.
En esa misma línea, el informe destaca que el 29% de los trabajadores priorizaría una reducción de la jornada laboral antes que tomarse vacaciones, lo que evidencia un cambio en las preferencias frente a un escenario de presión económica y desgaste cotidiano.
Qué eligen quienes no pueden vacacionar
Cuando el descanso anual no resulta posible, el 22% de los trabajadores optaría por otros beneficios laborales. En ese grupo, un mejor salario encabeza las preferencias con el 44%, seguido por el trabajo remoto (21%), incentivos económicos adicionales (15%), modalidades sin horarios fijos (10%) y días libres esporádicos (6%). Otras alternativas completan el 4%.
Dónde viajan quienes sí pueden tomarse vacaciones
Entre los trabajadores que sí lograron vacacionar durante el último año, los destinos elegidos muestran una combinación entre cercanía y oportunidades de ahorro. Según Bumeran, el 24% eligió la Costa Atlántica bonaerense, mientras que otros destinos concentraron el 22%, con el Caribe como principal preferencia.
En tanto, Brasil representó el 16% de los viajes y la Patagonia el 13%, consolidando un patrón que combina turismo nacional con una creciente elección de destinos internacionales.
El informe expone así un escenario desigual: por un lado, casi la mitad de los trabajadores no cuenta con margen económico para vacacionar; por otro, entre quienes sí lo hacen, crece la tendencia a viajar al exterior, especialmente a Brasil y el Caribe, favorecida por un dólar relativamente barato que vuelve más accesibles esos destinos.