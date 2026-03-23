Va cayendo gente al baile… La Scaloneta abre su agenda con la bienvenida a “los extranjeros”
La agenda de la selección argentina con miras a los amistosos internacionales ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, tendrá este lunes la primera actividad formal con la llegada de los representantes del campeón del Mundo y bicampeón de América desde Europa y Estados Unidos.
Las prácticas del plantel comandado por Lionel Scaloni, comenzarán este martes y las mismas serán hasta el jueves 26, todas en horario vespertino en el predio de Ezeiza ‘Lionel Andrés Messi’.
Además, el entrenador de 47 años dará una conferencia de prensa el jueves, mientras que el viernes será el primer amistoso entre Argentina con Mauritania desde las 20:15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.
El segundo encuentro de la selección en la fecha FIFA será frente a Zambia, otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo y el mismo se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo.