Va cayendo gente al baile… Allanaron a Alicio Dagatti, el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, último equipo que ascendió a Primera
Un total de 33 empresas y propiedades vinculadas a Alicio Dagatti, presidente de Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto, fueron allanadas este miércoles en el marco de una investigación judicial por criminalidad económica y lavado de activos.
De acuerdo a lo informado por medios locales, los procedimientos fueron ordenados a partir de medidas impulsadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Entre los lugares allanados se encuentran la sede del club Estudiantes, una oficina en el edificio Ópera, domicilios particulares, cocheras y un multimedio ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen al 700.
La causa es instruida por el Juzgado Federal N.º 1 de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa. Como consecuencia de los operativos, el acceso a la sede del club permaneció cerrado hasta la finalización de las diligencias. Desde el ámbito judicial aclararon que el expediente no está vinculado a la investigación de la AFA ni al caso Sur Finanzas.
En agosto pasado, Dagatti había recuperado la libertad tras abonar una fianza de 1,4 millones de dólares, mientras que en octubre su hijo obtuvo la excarcelación bajo caución de 500 mil dólares.
En noviembre, la defensa del empresario logró un fallo favorable para que la causa conocida como la del “camión narco” pasara al fuero federal. Sin embargo, el fiscal de Delitos Complejos de la Provincia, Enrique Gavier, solicitó la elevación a juicio, al considerar a Dagatti como “jefe y organizador de una asociación ilícita”. Tras el cambio de competencia, el expediente se reactivó con nuevas medidas y requerimientos judiciales.
La investigación se inició en diciembre de 2023, luego de que se encontraran teléfonos celulares, casi dos kilos de marihuana, unos diez gramos de cocaína y otros elementos prohibidos ocultos entre la carne que el frigorífico Livorno, propiedad de la familia Dagatti, enviaba al Establecimiento Penitenciario de Bouwer.
En una causa paralela, la Justicia provincial condenó al chofer Néstor Lucero a cinco años y cuatro meses de prisión por transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Durante el proceso, Lucero declaró que los elementos prohibidos le eran entregados por el propio Alicio Dagatti.